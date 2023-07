VIDEO Ricordando Giancarlo Baldacchini, in bici e con il trekking

La Società di Mutuo Soccorso di San Mariano e la Testi Cicli ricordano il ciclista morto in un incidente della strada mentre si allenava in bicicletta. Quest'anno un ricordo particolare va al suo compagno di squadra Mario, rimasto coinvolto in un una brutta caduta durante una gara sulle Dolomiti