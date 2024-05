VIDEO Quattro bombe a mano rinvenute a Monteluce

Quattro bombe a mano, modello “SRCM 35” sono state rinvenute in un giardino privato in un’abitazione di Monteluce, a Perugia. Durante alcuni interventi di manutenzione del verde, uno dei proprietari si è accorto che in corrispondenza di un muretto di contenimento del terreno c’era incastonata una sorta di botola. Ha così forzato la copertura in ferro per vedere cosa ci fosse dietro.