VIDEO Presentata la guida per i 50 anni di Umbria Jazz

Come era accaduto per il Perugino, La Repubblica, con la Regione Umbria, presenta la guida per i 50 anni di Umbria Jazz. La storia, le foto, i racconti, gli aneddoti... ne manca uno solo, quel viaggio Perugia Roma per andare a comperare quattro casse di acqua Perrier, la più gasata del mondo, pretesa da uno dei più famosi jazzisti dell'epoca