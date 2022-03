VIDEO Istituita a Perugia l'aula all'aperto per i bambini: obiettivo, conoscere e capire il mondo della terra

Da un'idea della Scuola Elementare di Ponte San Giovanni con la collaboraione del Circolo Culturale 1°Maggio con Roberto Baldassarri Presidente, nasce l'aula all'aperto per i bambini, per conoscere e capire il mondo della terra. Dal seme lla pianta al frutto, un percorso, come dice la Direttrice Scolastico Simona Ferretti consegna la memoria ai ambini, facendogli toccare la terra, per quello che è il Progetto Rispetto. La terra come mezzo di educazione, "educere", come dicevano i Latini (portare fuori), per esaltare le qualità e le caratteristiche di ogni bambino, per far comprendere il tempo che occorre per raccogliere i frutti, il lavoro per la terra e la fatica dell'uomo.