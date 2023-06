VIDEO Perugia-Ancona, all'interno della Galleria: l'ultimo tratto tra macchinari e la parete da scavare

E' l'ultimo tratto dove realizzare le quattro corsie della superstrada Perugia-Ancona aperta nello scorso 2016. Il tratto da realizzare è lungo circa 3 km e comprende due gallerie per 2,4 km complessivi: la galleria “Casacastalda”, lunga 1.545 m, e la galleria “Picchiarella”, lunga 874 metri. Saranno realizzati anche due viadotti per 190 metri complessivi: il viadotto “Tre Vescovi” e il viadotto “Calvario”; oltre alla rampa di uscita dello svincolo di Casacastalda in direzione Ancona.