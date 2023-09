VIDEO Pasticceria dell'Accademia, non un addio ma un arrivederci

Domenica ultimo giorno della vecchia proprietà della antica pasticceria dell'Accademia, oltre mezzo secolo di dolci e di servizio impeccabile, per il punto di ritrovo di via dei Priori: una festa per dire arrivederci al 2024 quando si riapre con la nuova proprietà