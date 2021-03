VIDEO #Neonatologiainforma, il primo episodio per i neo-genitori: “Il neonato al tempo del COVID-19”

Nei dieci video, che verranno pubblicati l’ultimo martedì di ogni mese fino a dicembre, sono coinvolte tutte le figure professionali che operano nella struttura di Neonatologia (medici, infermieri, tecnici e operatori socio-sanitari, ecc.) le quali spiegano in maniera semplice e diretta la tematica trattata in quel mese. Le notizie divulgate si basano sulle ultime evidenze scientifiche con possibili suggerimenti per approfondire l’argomento trattato e riguardano due percorsi divulgativi paralleli: uno sulla promozione dell’allattamento materno e l’altro sulle problematiche legate alla cura del neonato.