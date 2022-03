Non c'è un futuro immediato per il mercato coperto di Perugia. Lo afferma il gruppo consigliare del PD che interroga sindaco e giunta per conoscere i tempi di aperura, lo stato dei lavori e i motivi per cu dal 2019 nulla è stato fatto per aprire la terza pizza di Perugia. l'intervista a Sauro Cristofani segretario PD Perugia