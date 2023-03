"Senza donne non se ne parla" è il protocollo firmato da Regione Umbria, Province, RAI, comuni di Perugia e terni, Università per garantire la presenta di merito a eventi, congressi, convegni organizzati dagli enti che lo hanno sottoscritto

VIDEO "No womewn no panel" il protocollo di parità di genere firmato in Regione