VIDEO "Dona per far vivere", è del liceo Galilei il video vincitore del concorso del Comune di Perugia

È del liceo scientifico Galilei la miglior videoclip sulla manifestazione di volontà alla donazione degli organi al momento del rinnovo della carta d'identità. "Dona per far vivere" è il titolo dell'elaborato con cui Lorenzo Bianchini della classe IV B, Federico Tagliucci (III F) e Niccolò Toscano (III D) si sono aggiudicati i 500 euro di premio messi in palio dal Comune di Perugia.

La premiazione è avvenuta nell’ambito del concorso regionale per le scuole 'Mi voglio donare' promosso dal Centro Regionale Trapianti, Ufficio Scolastico regionale, Comune di Perugia in collaborazione con le associazioni AIDO Sezione Provinciale di Perugia, ANED Umbria, AVIS Perugia e Avanti Tutta nell'ambito delle iniziative di #doniamoci.