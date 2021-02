"Grazie Prof, ci ha insegnato a essere noi stessi": il messaggio d'auguri di una V liceo all'insegnante di italiano

Un bel gesto in un momento difficile per gli studenti e per gli insegnanti, costretti nell'anno scolastico più difficile a lavorare ancora da remoto.

Ma il valore di una relazione salda rimane anche quando le cose sono complicate: e così la classe V E del Liceo scientifico Galeazzo Alessi di Perugia ha voluto consegnare un regalo speciale per il compleanno della prof. di italiano e latino, Antonella Biccheri.

Un messaggio inoltrato sfruttando quegli stessi mezzi informatici che servono ogni mattina, da un anno ormai, per effettuare ire di lezione, interrogazioni e "compiti in classe": il web.

"La prof. Biccheri è riuscita a mantenere nei cinque anni di scuola il gruppo unito con la sua presenza - affermano i ragazzi - con una metodologia di insegnamento che ha trasferito il sapere nella vita reale, rendendo ognuno di noi curioso e predisposto al confronto didattico e dialettico".

Insomma, se gli alunni avessero fatto lo scrutinio, questa insegnate sarebbe stata promossa a pieni voti!