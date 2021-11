VIDEO Mediazione linguistica, nuovo anno accademico: "Siamo la chiave per aprire molte porte: lavoro, nuove culture e crescita individuale "

Inaugurazione per la Scuola superiore perugina all'insegna dell'interculturalità che riparte dopo il difficile periodo, per tutti, della pandemia

Mediazione linguistica non è solo imparare una lingua diversa dalla propria. E' aprirsi a una cultura nuova, capire le diversità e i punti di contatto. E' integrazione, apertura, una possibilità lavorativa, ma soprattutto di crescita individuale. Alla cerimonia per l'anno accademico 2021-2022 della Scuola superiore di Mediazione linguistica di Perugia il concetto è stato più volte ribadito e rinforzato da esempi. Quelli portati, per esempio, dal professor Paolo Balboni, studioso di linguistica educativa e docente onorario di Ca' Foscari, da ex e attuali studentesse. E ribadito da Catia Caponecchi e Lorenzo Lanari, rispettivamente direttore amministrativo e didattico della scuola. Mediazione linguistica riparte dopo il periodo difficile della pandemia con lezioni in presenza e a distanza, dopo aver fatto tesoro di quello che di buono l'esperienza della pandemia ha lasciato.