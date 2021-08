VIDEO Nubifragio a Perugia: le strade di Villa Pitignano si trasformano in torrenti

Fango e detriti trascinati dall'acqua per le vie della frazione perugina

Acqua, fango e detriti per le vie di Villa Pitignano, frazione di Perugia tra le più colpite dal nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo nel pomeriggio di oggi (lunedì 23 agosto). Ore di paura per i residenti, rimasti isolati per alcune ore a causa dell'allagamento del sottopassaggio della strada che collega con Ponte Felcino e la chiusura di quella che collega con Ponte Pattoli.