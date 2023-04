VIDEO "Le cure Sospese" dell'Istituto Serafico di Assisi

Come a Napoli accade per il caffè sospeso, in Umbria il progetto #inAiuto, permette cure specialistiche a quelle famiglie non in grado di sopportare le spese per cure e degenze. La presidente del Serafico Francesca di Maolo ci spiega il progetto