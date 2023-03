VIDEO La Regione vende le Comunità montane a pezzi per coprire il buco milionario della Trasimeno

Alcune Comunità mostrano un segno positivo, per altre sono voragini come per la Trasimeno con un buco di almeno 8 milioni di euro. Se non si copriranno i debiti i comuni di competenza dovranno risarcire il danno. L'allarme era già stato dato a giugno dello scorso anno, oggi arriva la messa in liquidazione