VIDEO La carica dei 600 alla Cicloturistica i Borghi più belli d'Italia

Organizzata da Team Matè di Magione con la collaborazione dell'associazione i Borghi più belli d'Italia la cicloturista fa il sold out per presenze alberghiere nella zona del Trasimeno con 600 iscritti e con tutti gli accompagnatori al seguito. Una grande festa di ciclismo in programma domenica 3 settembre