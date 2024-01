VIDEO La Befana del Vigile del CAMEP porta in dono un assegno di solidarietà

E' la 23esima edizione dell'iniziativa che vede protagoniste le vecchie signore della strada, una lunga sfilata, nonostante la pioggia, per portare in dono la beneficenza per la Rassegna intitolata a Elisabetta Innocenzi e promosso dal Corpo dei Vigili Urbani di Perugia