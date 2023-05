VIDEO L'analisi del voto di maggio per le amministrative: Thomas De Luca M5S

I politici della Regione commentano le elezioni del 14 e 15 maggio per i rinnovo dei comuni in Umbria. L'analisi del consigliere Regionale Thomas De Luca che si era giocato il ballottaggio per l'elezione a Sindaco di Terni nell'ultima tornata elettorale.