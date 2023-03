VIDEO L'allevamento del coniglio nella fascia del Sahel, carne e pellicce per il reddito dei popoli africani

La cooperazione umanitaria porta a sviluppare progetti in Africa, come quello dell'allevamento dei conigli che da carne per sfamarsi e vendere e le pelli che diventano ulteriore occasione di guadagno. Un convegno con Domenico Bruzzone coordintore nazionale per il Burkina Faso