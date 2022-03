VIDEO Aeroporto Umbria, Solimeno (Sase): "Abbiamo un anno da record, 76 voli settimanali, 14mila posti. E si atterra a Barcellona centro"

Oggi il volo inaugurale per Barcellona ha segnato 172 partenti su un aereo da 190 posti. Non si atterra più a Girona ( 80 chilometri da Barcellona). "Abbiamo collegato Perugia alla Spagna". Ben 5 destinazioni in più rispetto al passato