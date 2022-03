"Se vogliamo stare dalla parte del bene, dobbiamo dire no alla guerra sempre: come dice Papa Francesco dobbiamo investire sul dialogo". Manifestazione a Perugia anche in i sindaci dell'Umbria

VIDEO Giornata del Digiuno per la Pace, intervista a Flavio Lotti (Tavola della Pace): "Il digiuno ci avvicina a chi soffre non solo in Ucraina ma in tutti i Paesi in guerra"