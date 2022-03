VIDEO INCHIESTA Perugia, benzina e metano sopra i due euro, il diesel self-service oltre quota 1,950. Usare l'auto è ormai un lusso

Abbiamo girato i principali distributori del capoluogo per verificare l'aumento record del prezzo del carburante. La situazione è veramente difficile: famiglie e imprese a rischio per questo ennesimo salasso. La crisi energetica rischia di far saltare bilanci e di dimezzare il potere d'acquisto degli stipendi