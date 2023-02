VIDEO Il Tribunale di Perugia conferma l'ergastolo per l'omicidio della giovane Pamela Mastropietro

Non era in aula Innocent Osengale alla lettura della sentenza. Riconosciuta la violenza carnale ai danni di Pamela prima di essere uccisa e fatta a pezzi. L'omicidio nel 2018 a Macerata. Fuori dal tribunale gli amici della ragazza avevano indetto una protesta con lenzuola e slogan chiedendo la giusta pena per l'assassino.