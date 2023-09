VIDEO Il PD di Perugia riparte dall'idea dei consigli di quartiere. La partecipazione che Perugia non ha vissuto

In 9 anni di giunta Romizi Perugia non ha visto la partecipazione dei cittadini, è rimasta indietro rispetto al resto della nazione. Il PD di Cristofani presenta le sue proposte per cambiare e vincere