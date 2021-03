VIDEO Il covid non ferma la lotta ai tumori del sangue, Falini: "110 trapianti in un anno, grandi passi nella ricerca". Caniglia: "Riapriamo la scuola"

Il bilancio del direttore della struttura complessa di Ematologia con Trapianto di midollo osseo. L'appello del direttore di Ematologia per far riprendere le lezioni in reparto