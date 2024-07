VIDEO I 100 anni di Carla, festeggiati al Residence Volumni

La Residenza per Anziani Volumni fa festa per i 100 anni di Carla, piemontese arrivata con la famiglia da Biella a Perugia per lavoro. Aveva 38 anni quando si è trasferita e la sua vita è qui, con i due figli e con il residence dove vive