VIDEO Galleria Nazionale dell'Umbria dalla magia alla solidarietà per il Comitato Daniele Chianelli

E’ stato presentato oggi alla Galleria Nazionale dell’Umbria, in Palazzo dei Priori a Perugia, il progetto di collaborazione tra il museo perugino e il Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”, inserito in un più ampio programma di attività per la creazione di nuove forme di inclusività.