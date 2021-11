VIDEO Francesca Cesarini, quando la tenacia supera ogni tipo di ostacolo

La quindicenne magionese è campionessa mondiale di parapole dance, una disciplina sportiva di grande tecnica per la quale Francesca si impegna moltissimo, superando la disabilità con cui convive dalla nascita. E invitando tutti a non demordere davanti alle proprie difficoltà

Francesca Cesarini, 15 anni il prossimo Dicembre, magionese, è la campionessa mondiale di parapole dance. Un titolo guadagnato con dedizione, fatica e tantissima volontà. Francesca infatti volteggia arrampicandosi sul palo senza le due mani e con una protesi alla gamba destra, ma questo non le impedisce di muoversi con grazia ed eleganza, tanto da aver meritato il titolo mondiale nella sua categoria.

L'abbiamo incontrata nella palestra Iron Fit, sede della Asd Plume Academy, dove la sua allenatrice, Elena Imbrogno, tre volte a settimana allena la giovane, assieme ad altre ragazze "normodotate": ma si capisce come Francesca sia la punta di diamante per la Plume Academy.

Ecco perché Francesca è non solo una meraviglia da ammirare mentre si esibisce con tecnica e abilità, ma anche testimone di un messaggio di speranza e incoraggiamento per quanti vivono con una limitazione fisica (e non solo) a non scoraggiarsi e credere nelle cose che si desiderano.