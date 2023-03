VIDEO Fragile Forte la Mostra di Adele Lo Feudo dove è consentito commuoversi, fino al 15 marzo

Vi presentiamo la performance d'apertura per Fragile Forte, ospitata alla ex Chiesa della Misericordia di via Oberdan. La presenza del critico d'arte Claudio Roghi, della poetessa Daniela Dante e dell'assessore Leonardo Varasano e di Celeste Morè. Una mostra (ingresso gratuito) non per la festa della Donna ma per la Donna