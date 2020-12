VIDEO Restaurato a colori filmato anni '30. Ecco come si lavorava alla Perugina: i macchinari, l'asilo, i dipendenti e i dolci

Il Film, prodotto dalla Società Italiana Pathè Baby nel 1930, è stato restaurato partendo dalla scansione frame by frame 4K di una copia positiva 35mm. La Frequenza fotogrammi originale di 14 (fotogrammi al secondo) è stata portata a 50 (fotogrammi al secondo). Successivamente sono stati rimossi flickering, rumore e alcune imperfezioni. Il video digitale è stato liberamento colorizzato, attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, per una maggiore evocazione e fruibilità. I colori non rappresentano la realtà storica.