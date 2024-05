VIDEO Verso le elezioni, Schlein: "In Umbria c'è un vento nuovo, la campagna di Vittoria Ferdinandi è luce e speranza"

Giro elettorale in Umbria per la segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha fatto tappa a Città della Pieve e poi a Orvieto per sostenere i candidati sindaco, Marco Cannoni e Stefano Biagioli. Ma è stata anche l'occasione per parlare della candidata sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, e di Europa.