VIDEO E45 chiusura notturna ad Umbertide

La E45 sarà temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a Umbertide (PG) in orario notturno dalle 21:00 di domani, 24 maggio, alle 6:00 del giorno successivo, per consentire i lavorisul l viadotto “Tevere I”, a Umbertide. Saranno eseguite le operazioni di smontaggio del vecchio impalcato in calcestruzzo. Le travi saranno sollevate e spostate con l’ausilio di particolare gru