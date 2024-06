VIDEO E' tutta un'altra Perugia quella raccontata dall'AUR rispetto a quella elettorale

I dati dell'AUR raccontano una Perugia completamente diversa: La soddisfazione dei perugini di vivere nella propria città è dell'86%, la soddisfazione per la vita e per la propria situazione finanziaria familiare dell'82 e 77%. Nel complesso, Perugia è considerata un buon posto in cui vivere da quasi nove residenti su dieci.