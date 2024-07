VIDEO E' morto G.G. Giancarlo Guardabassi, la storia della radio Italiana

Aveva 86 anni e ancora lavora alla sua vecchia Radio Aut Marche. Perugia lo ricorda per l'inno dei Grifoni scritto per la conquista della Serie A. Cantante, autore di canzoni per i maggiori cantanti italiani. Nel 1976 presentò, da DJ il Festival di Sanremo sostituendo a poche ore dall'inizio Domenico Modugno