VIDEO Dopo di Noi&Vita Indipendente. Un convegno spettacolo per parlare di disabilità

In occasione dell'iniziativa organizzata dal Comune di Perugia insieme a Rotary Club Perugia e Lions di zona è stato affrontato il tema dell'accessibilità, non solo come barriere architettoniche ma anche come rapporti interpersonali del quotidiano e del lavoro.