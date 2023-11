VIDEO Dalle ex Paoline alla nuova Libreria delle Volte

“Una libreria pensata come un luogo vivo dove incontrarsi, interrogarsi, dialogare, costruire e sviluppare insieme un progetto culturale per la città; un luogo in cui entrare, tra pagine di libri. Con questo sguardo i libri sono esperienze di ascolto delle nostre domande interiori, dei nostri pensieri irrequieti, delle nostre sensazioni vitali”.