VIDEO Da Raffaello a Burri: sulla E45 Castello sceglie la sua promozione

Dopo Todi è la volta di Città di Castello ad apporre i nuovi "promoOnRoad" sulla E45 per valorizzare il suo territorio e le sue bellezze. Per il progetto ANAS Regione Umbria due cartelli da 12mq per ricordare Raffaello, Brurri e la Pinacoteca