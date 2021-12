VIDEO Curi 'ricostruito' con stecchini e avanzi del parquet: il capolavoro di Natale di un tifoso del Perugia

L'opera immortalata in un breve filmato dalla pagina social 'L'artiglio del Grifo': addobbi natalizi per il modellino e l'inno biancorosso in sottofondo

Un piccolo capolavoro quello realizzato da un tifoso del Perugia e presentato sui social dalla pagina 'L'artiglio del Grifo', dedicata alla squadra biancorossa, che ha pubblicato un video in cui si vede un modellino dello stadio Renato Curi decorato per Natale con l'inno biancorosso in sottofondo.

"Modellino dello stadio a base compensato e tribune coi listelli avanzati del parquet fresati per fare i gradoni - si legge nel post -. Il tetto della tribuna è in scala al millimetro e per quello si sono usati gli stecchini lunghi dipinti a mano uno per uno. Tutto il resto è in legno. Complimenti al tifoso Simone Fuscagni che ha realizzato questa vera opera d'arte ed a Luca Tutarini che l'ha addobbato in versione natalizia. ETERNA MALATTIA!".