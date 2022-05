VIDEO CHOC Raccordo Peruga-Bettole, profonda crepa sul viadotto all'altezza di Passignano: sale la preoccupazione tra i cittadini

Il video mette in mostra una profonda ferita che sembra compromettere pericolosamente l'intera struttura stradale. Il video ha fatto il giro del web: migliaia le telefonate alla Regione, Anas e Polizia stradale per chiedere delle immediate verifiche. Nella notte i sopralluoghi dell'Anas hanno dato esito positivo: nessun pericolo per gli automobilisti anche se

Il video mette in mostra una profonda ferita che sembra compromettere pericolosamente l'intera struttura stradale. Il video ha fatto il giro del web: migliaia le telefonate alla Regione, Anas e Polizia stradale per chiedere delle immediate verifiche. Nella notte i sopralluoghi dell'Anas hanno dato esito positivo: nessun pericolo per gli automobilisti anche se verranno adottate delle misure: riduzione del traffico da quattro a due corsie fino a lunedì. Ed è stato chiesto il sopralluogo del Prof. Marco Petrangeli, consulente ANAS particolarmente esperto in materia.