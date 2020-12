VIDEO Bocelli canta 'Astro del ciel': interpretazione da brividi al Concerto di Natale di Assisi

Un'interpretazione da brividi quella di Andrea Bocelli, che nella Basilica di San Francesco ad Assisi ha cantato 'astro del ciel' nel 35° concerto di Natale. L'evento organizzato dai frati francescani è stato registrato oggi (sabato 19 dicembre) e verrà trasmesso su Rai1 il 25 dicembre dopo il messaggio Urbi et Orbi del Papa. Il concerto è stato diretto dal Maestro Steven Mercurio, con l'orchestra Carlo Felice di Genova, la Violinista Anastasiya Petryshak e il Soprano Clara Barbier Serrano.

"Questa ricorrenza del Concerto di Natale, che negli altri anni era particolarmente gioiosa e festosa, quest’anno è segnata, così come ogni nostra esperienza quotidiana, dalla pandemia da Covid 19, dalla perdita di tante vite, dalle misure precauzionali che impongono di evitare ogni assembramento di persone - ha detto Fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento -. Tuttavia come ogni anno, anche se le circostanze esteriori sono molto diverse, e inevitabilmente diversa è anche la nostra situazione di spirito, il Concerto di Natale da questa Basilica continua a esprimere in qualche modo il grande Mistero che illumina il mondo e il tempo - sì, anche questo tempo di oscurità - in una prospettiva di comunione universale ed eterna".