VIDEO Coronavirus, Draghi: "Riapertura della scuola fino alla prima media"

"Riapertura della scuola fino alla prima media". A dirlo è il premier Mario Draghi, che oggi in conferenza stampa ha annunciato la ripresa della didattica in presenza subito dopo Pasqua per le elementari e la prima media in tutta Italia, anche in zona rossa. E sul tema avvisa le Regioni: "Le scelte dei governatori dovranno essere riconsiderate alla luce dell'affermazione del governo che la scuola in presenza è obiettivo primario della politica del governo". Il presidente del Consiglio ha trattato anche i temi dei vaccini, delle chiusure e dell'economia.