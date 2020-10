VIDEO Arezzo-Perugia, la vigilia di Caserta: "La partita conta più del mercato"

Non solo il 'derby' etrusco: domani si chiude la sessione dedicata ai trasferimenti. Fabio Caserta però è concentrato solo sulla sfida di Arezzo: "Bisogna dimenticare subito la vittoria di Ascoli (in Coppa Italia, ndr), sarà dura ma voglio vedere un'ulteriore crescita del Grifo. Il mercato? Non ci penso"