VIDEO Ascoli-Perugia, Caserta tra Coppa Italia e calciomercato: "Ecco cosa ci manca"

Dopo il pari ottenuto in rimonta sotto la pioggia del Curi contro il Fano al debutto nel girone B di Serie C, il Perugia domani (ore 17) farà visita all'Ascoli nel secondo turno di Coppa Italia. Alla vigilia della sfida del 'Del Duca' ha parlato in video conferenza il nuovo tecnico biancorosso Fabio Caserta: "Mercato ancora aperto: davanti siamo in pochi".