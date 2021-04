VIDEO Perugia-Triestina, Caserta lancia la volata per la vetta: "Grifo, devi crederci"

Continua la sfida a distanza con Padova e il Sudtirol per la vetta del girone B di Serie C e alla vigilia del match contro la Triestina al Curi (domenica 11 aprile, ore 15) Fabio Caserta carica il Perugia: "Non dobbiamo pensare agli altri. Mancano quattro partite e bisogna fare più punti possibili, a partire dalla partita di domani che sarà difficile".