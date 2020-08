VIDEO Perugia, Santopadre: "Il Grifo è la mia vita, andrò in 'guerra' con la squadra"

"Il Grifo non retrocederà. E me lo tatuo anche sul petto". A due giorni dal ritorno dei playout contro il Pescara al Curi, il presidente Massimiliano Santopadre rompe il silenzio delle ultime settimane e fa una promessa: "La squadra ci tirerà fuori da questa situazione. Questo club è la mia ragione di vita, non una scommessa".