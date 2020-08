VIDEO Perugia, la prima conferenza stampa di Caserta: "Voglio le maglie sudate"

Mentre i grifoni sotto contratto e reduci dalla retrocessione dalla Serie B hanno iniziato a sottoporsi ai tamponi in vista della ripresa degli allenamenti, il Perugia ha presentato il nuovo tecnico Fabio Caserta: "È stata un'annata difficile anche per me e ho grande voglia di rivalsa - ha detto nella prima conferenza stampa l'ex allenatore della Juve Stabia, a sua volta retrocessa -. Al mercato penserà la società, io chiedo solo calciatori motivati: in Serie C a fare la differenza sono i ritmi e le maglie sudate"