VIDEO Umbria, il bilancio del governo Tesei: "La nostra Regione ora è competitiva e stiamo uscendo dallo storico isolamento"

Conferenza stampa di fine anno per la Giunta Tesei. Più che snocciolare risultati il quadro racconta di una nuova fiducia per la Regione e la grande impresa suille infrastrutture per uscire dall'isolamento che ha sempre bloccato lo sviluppo potenziale dell'Umbria