VIDEO 7Cervelli scatenati: dopo Van Gogh il contadino Peppino incontra Edison

Dopo Vincent Van Gogh tocca a Thomas Edison, nuova 'vittima' dei 7Cervelli. Auguri di Pasqua speciali da parte del duo comico perugino, che sui propri profili social ha pubblicato un esilerante video in cui il contadino perugino Peppino incontra l'inventore statunitense, che come il celebre pittore olandese da lui 'incrociato' qualche giorno fa, commette un 'gravissimo' errore: rifiuta di bere. "Bona Pasqua e che questi giorni de festa ve illuminino come c'ha illuminèto Edison... anche si 'n beve!!" sono intanto gli auguri dei 7Cervelli.