VIDEO Città di Castello, un lavoro per le donne vittime di violenza

È stato sottoscritto a Città di Castello un protocollo di intesa operativo, il primo in Italia, per favorire l'inserimento occupazionale delle donne vittime di violenza. L'accordo è stato firmato con i sindacati Confindustria e Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro dell'Umbria.