VIDEO Città di Castello è la capitale del tartufo bianco

Per i pezzi pregiati il prezzo sale fino a 6mila euro, ma la buona stagione permette di comperare pezzature minori alla metà del prezzo: ragionevole per una nobile tagliatella al sapore del "Bianco". C'è spazio anche per parlare della filiera del nocciolo, pianta benedetta dai cavatori